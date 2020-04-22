Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего их 78. Больше всего инфицированных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы.

5236 новых случаев коронавируса зафиксировано в 78 регионах страны за сутки по состоянию на 22 апреля

В общей сложности по состоянию на 22 апреля насчитывается 5236 новых случаев заражения за сутки. В Москве зарегистрировано 2548 заражения, в Подмосковье — 631, в Санкт-Петербурге — 294. Кроме того, 76 человек заразились коронавирусом в Рязанской области, 75 — в Республике Татарстан, 72 и 71 — в Калужской и Мурманской областях.

Меньше всего новых случаев заражения — в Севастополе (один случай), а также в Магаданской и Архангельской областях (по два случая).

По данным оперштаба, за последние сутки умерли 57 человек с коронавирусом. 547 человек выздоровели.

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, выздоровели 4420 человек.

21 апреля сообщалось о 5642 новых случаях заражения за сутки. Так, за два дня коронавирусом заразилось более 10 тысяч человек.

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