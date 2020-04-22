Медсестра рассказала о последних минутах умирающих от коронавируса

Журналист BBC News поговорил с медсестрой реанимации одной из лондонских больниц, которая работает с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией.

Когда состояние пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), перестает улучшаться, врачи могут решить, что его невозможно спасти. Иногда отключать ИВЛ приходится 42-летней медсестре Хуаните Ниттле (Juanita Nittla).

Она рассказала об одном из таких случаев. Она позвонила взрослой дочери умирающей пациентки и сообщила ей о заключении врачей. «Я заверила ее, что ее мама не страдает и выглядит спокойной, — вспоминает медсестра. — Спросила о пожеланиях и религиозных требованиях ее матери».

После этого Хуанита выключила звуковые сигналы медицинских мониторов, задернула шторы вокруг койки, приложила телефон к уху пациентки и сказала ее дочери, что у нее есть несколько минут, чтобы попрощаться с матерью. Затем медсестра взяла умирающую женщину за руку и отключила ИВЛ. Через пять минут пациентка скончалась, не приходя в сознание.

«У меня бывают кошмары, — говорит медсестра. — Я не могу спать. Я боюсь, что тоже заражусь. Все боятся». В ее случае ситуация осложняется тем, что в прошлом году она болела туберкулезом. Это увеличивает риск гибели в случае заражения коронавирусной инфекцией.

По последним данным, 21 апреля в мире выявлено 2,53 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 174,8 тысячи человек, 667,6 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 129 тысяч случаев заражения, погибли 17,3 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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