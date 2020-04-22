Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева порадовалась размеру своей пенсии и пристыдила других актеров за жалобы на маленькие выплаты от государства. Об этом сообщает StarHit.

Она рассказала, что раньше ей перечисляли 25 тысяч рублей, а теперь добавили еще 30 тысяч. По словам звезды «Тихого Дона», иногда ей пишет сын, который работает за границей, чтобы предложить финансовую помощь, однако артистка не жалуется ему по поводу денег и говорит, что и сама может помочь с материальными вопросами.

«Никогда не жалуюсь. Родители так воспитали — никогда не скулить. Что я и делаю! Я интроверт, живу отдельно, чтобы меня не колыхали», — поделилась Хитяева.

Она призналась, что ее смешат жалобы коллег по поводу пенсий. По ее мнению, выражать недовольство могут люди, которые получают 15 тысяч. «Некоторые актеры получают миллионы за съемки, как им не стыдно?» — удивилась артистка.

89-летняя Людмила Хитяева известна по таким фильмам, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Поднятая целина», «Стряпуха», «Финист – Ясный сокол» и «Шла собака по роялю».

Ранее в апреле актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что получает в качестве пенсии 55 тысяч рублей. Она добавила, что денег ей хватает.

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