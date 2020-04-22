Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей и оставили без денег на еду

Российскую балерину Анастасию Волочкову обокрали на десятки тысяч рублей. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Комсомольская правда».

По словам артистки, ей пришло уведомление, что с ее карты списали 192,5 тысячи рублей. Ей посоветовали обратиться к судебным приставам для решения вопроса, однако они не стали отвечать на ее звонки. «У меня не было никаких долгов и судов. Журналисты постоянно следят за мной, сразу бы вскрылось, если бы за мной числился какой-то долг», — возмутилась балерина.

Она заявила, что ее оставили без денег на еду на период самоизоляции. Артистка предположила, что стала жертвой мошенников.

Ранее Волочкова рассказала о своей диете на время самоизоляции. Она ест салатные листья и вареные яйца. В другой вариант меню входят острый овощной суп и немного вареной курицы без соли. «Я и в ресторанах всегда заказываю зеленый салатик и легкую еду. Например, сашими или тартар из рыбки.😊 Так что, сидя дома, особо не наедайтесь🙏 Чтобы не набрать вес без движения🐣», — порекомендовала балерина.

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