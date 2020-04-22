Собянин призвал регионы активнее бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что ситуация в регионах России с распространением вируса неоднородна, и, чтобы перестраховаться, всем необходимо активнее бороться с коронавирусом. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

По его мнению, в каждом субъекте надо пересмотреть минимальный объем коечного фонда и соответственно финансирование.

Собянин также предложил регионам вслед за Москвой ввести цифровые пропуска. По его мнению, это поможет в борьбе с распространением коронавируса и позволит власти контролировать перемещения людей между регионами, в том числе на авиационном, железнодорожном, междугороднем и межрегиональном транспорте.

Система пропусков в Москве действует с 15 апреля. 22 апреля в столице вступили в силу новые правила передвижения по городу. Теперь перед поездкой на общественном транспорте необходимо привязать к пропуску карту «Тройка» или «Стрелка», месячный проездной билет или социальную карту.

По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в Москве за сутки составило 2548, умерли 28 человек. Общее количество инфицированных в столице приблизилось к 32 тысячам, всего в столице погиб 261 пациент.

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