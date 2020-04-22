Волонтерскую помощь в период пандемии получили тысячи россиян

За более чем месяц работы волонтерских центров, развернутых партией «Единая Россия» во всех регионах страны в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса, адресную помощь получили уже более 288 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ежедневно с обращениями граждан работает почти 90 тысяч активистов волонтерских центров. «Наши волонтеры сейчас везде, где нужна помощь. В Сочи и Грозном, к примеру, организовали безопасную доставку пациентов на гемодиализ. Одиноким мамам в Саратовской области доставляют продукты и развивающие игры для детей. Многодетным, нуждающимся семьям привозят продукты, в рамках нашей совместной акции с Министерством просвещения и АСИ #ПомогиУчитьсяДома покупают ноутбуки и планшеты для детей, переведенных на «дистанционку». Всех добрых дел — не перечесть. И за каждым — человек, которому нужна помощь», — говорит секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Волонтеры доставляют детям с редкими генетическими заболеваниями лекарства (Смоленск). Нуждающимся бесплатно получают продуктовые наборы и медикаменты (Хабаровский край). В Архангельске и Краснодарском крае добровольцы организовали «горячую линию» для помощи тем, кто остался без работы из-за режима самоизоляции. Каждое обращение юристы рассматривают совместно с прокуратурой и местными властями.

В Подмосковье волонтеры оказывают гражданам психологическую помощь, которая востребована в условиях вынужденной самоизоляции. В Нижегородской области по распоряжению губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Глеба Никитина областных медиков заселяют в гостиницы, а на выходные — в санатории, которые из-за пандемии простаивают. Обеспечивают горячим питанием – таким образом поддержку получают не только врачи, но и бизнес.

Во всех регионах волонтеры передают больницам средства индивидуальной защиты. В Алтайском крае благодаря добровольцам медучреждения получили 20 тысяч защитных костюмов. Более 100 тысяч масок передали больницам в Псковской области.

В Тюменской области и ряде других регионов депутаты от «Единой России закупают для медучреждений аппараты искусственной вентиляции легких. Во Владимирской области региональные парламентарии и активисты партии собрали порядка 5 миллионов рублей, перечислив зарплаты в благотворительный фонд, и заказали у местного производителя, поддержав и его предприятие, изготовление защитных пластиковых кубов и масок. А также закупили для медиков противочумные костюмы.

Волонтеры помогают не только людям. В Твери и Туле помощь получают приюты для бездомных животных. Во Владивостоке и Нижнем Новгороде привезли корм в зоопарки.

Помимо волонтёрской деятельности «Единая Россия» на законодательном уровне обеспечивает выполнение поручений президента Владимира Путина, направленных на оказание помощи гражданам страны в условиях пандемии. Кабинет министров по инициативе партии увеличил максимальный порог ипотеки, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы».

Партия предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ во время пандемии. Он подразумевает, что управляющие компании и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами не будут начислять пеню, если человек просрочил оплату или заплатил не полную сумму за коммунальные услуги. Соответственно, предоставление ЖКУ не будет останавливаться при неполной оплате. То же касается взносов в фонд капремонта.

В результате совместной работы Минтруда и «Единой России» инвалиды получили возможность дистанционно проходить медосвидетельствование. При этом ранее установленная группа инвалидности будет автоматически продлеваться на полгода. Минэкономразвития поддержало предложения «Единой России» по оказанию помощи бизнесу. Среди них — право регионов самостоятельно составлять перечни предприятий, нуждающихся в поддержке из-за коронавируса, и максимально использовать возможности местных гарантийных организаций. Кроме того, партия добилась расширения списка организаций, которые могут получить льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам.

В «Единой России» предложили распространить меры поддержки бизнеса на некоммерческие организации. Ряд инициатив партии уже реализован — НКО получили отсрочку по уплате аренды госимущества. Кроме того, был введен мораторий на штрафы за неиспользование в полном объеме средств госконтрактов и непредоставление отчетности по грантам.