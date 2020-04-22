МИД Украины начал масштабную кампанию по исправлению «Википедии»

Министерство иностранных дел Украины начало масштабную кампанию по наполнению «Википедии» достоверной информацией о стране. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Исправлять материалы и публиковать новые сведения про Украину планируют не только в украиноязычном сегменте интернет-энциклопедии, но и на других языках.

«Защита правды и противодействие дезинформации является стратегическим приоритетом внешней политики Украины. Вместе с партнерами мы начинаем борьбу с дезинформацией в важном сегменте — крупнейшей в мире энциклопедии. Статьи из "Википедии" ежедневно становятся источником информации для миллионов людей по всему миру. Поэтому очень важно, чтобы информация об Украине в этой энциклопедии была максимально объективной и достоверной», – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что совместно с организацией «Викимедиа Украина» министерство запустит проекты для привлечения людей, которые будут наполнять энциклопедию новой информацией.

В мае МИД Украины и «Викимедиа» запустят совместный онлайн-марафон «Месяц украинской дипломатии». В рамках проекта авторы будут заполнять пробелы и исправлять неточности в материалах, связанных с «российской агрессией», интеграцией Украины в Евросоюз и НАТО.

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