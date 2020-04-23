В США оценили мечты России о великом флоте

Россия не готова отказаться от мечты возродить величие своего Военно-морского флота, несмотря на значительные финансовые издержки. Таким образом действия Москвы в данном направлении оценило базирующееся в США издание The National Interest.

Как отмечает издание, российские власти одержимы идеей о восстановлении на море своего влияния подобного тому, которым обладал Советский Союз, и готовы тратить значительные средства на реализацию проектов, способных закрепить за страной статус морской державы. В частности, Москва продолжает вкладывать огромные средства в поддержание на плаву единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», хотя с экономической точки зрения такие траты едва ли можно назвать разумными.

Так, пишет The National Interest, «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду еще в 1985 году, при этом в первое десятилетие своей службы он был вынужден простаивать у причала, так как у СССР и впоследствии у России не хватало денег, чтобы платить зарплаты морякам и осуществлять какую-то модернизацию судна. Кроме того, авианосец изначально отличался недостаточной надежностью с инженерной точки зрения. К настоящему времени «Адмирал Кузнецов» превратился в устаревшее военное судно, а все попытки его усовершенствовать и осовременить пока не увенчались успехом — в декабре 2019 года на авианосце, который находится на ремонте с 2017-го, произошел пожар.

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В то же время, считает издание, Россия не может отказаться от подобного убыточного проекта, так как в таком случае впервые за несколько десятилетий лишится возможности поддерживать свою военно-морскую авиацию. Кроме того, в Москве понимают, что обладание авианосцем обеспечивает стране определенный престиж, и ни одно государство, претендующее на статус державы, не может обойтись без подобного «объекта роскоши». На данный момент авианосцы есть в распоряжении армий всех стран, входящих в число постоянных членов Совбеза ООН, а также у Индии, Японии и Бразилии. Таким образом, «Адмирал Кузнецов» приобретает особую политическую ценность в глазах российских властей, несмотря на все его недостатки.

Ранее в апреле сообщалось, что ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей. Отмечалось, что данная сумма, возможно, еще подвергнется некоторым корректировкам.

В марте обозреватель The National Interest заявил, что «Адмирал Кузнецов», несмотря на многочисленные неудачи, с которыми ранее столкнулся корабль, «вероятно, будет плавно плыть, буксируемый буксиром». Он также усомнился, что Россия сумеет завершить капитальный ремонт двигательной установки авианосца в 2021 году.

В декабре 2019 года в The National Interest единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и другие советские крейсеры проекта 1143 «Кречет» назвали «просто куском ржавчины».

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