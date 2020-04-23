Мир оказался под угрозой дефицита фанеры

Крупнейший в мире производитель фанеры — компания «Свеза» — снижает объемы производства и допускает полную его остановку в будущем, что угрожает возможным дефицитом на рынке. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал глава компании Анатолий Фришман.
«У нас есть сценарии, которые предусматривают различные варианты снижения объемов производства: от 20 процентов до фактически полной остановки», — отметил Фришман.
По его словам, «Свеза» разработала антикризисные меры для каждого из таких сценариев. Они включают в себя снижение затрат, перераспределение объемов производства и усилия по его защите.
Также Фришман отметил, что прежде компания уже сталкивалась с кратковременной остановкой производства. Тогда причиной служило отсутствие достаточных объемов сырья. Повторение такого расклада топ-менеджер назвал наиболее пессимистичным сценарием.