В России выросла промышленность

По итогам марта в России промышленность выросла на 0,3 процента, а по итогам квартала рост составил 1,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Лучшую месячную динамику показало производство компьютеров и комплектующих для них — плюс 75 процента. Далее идут фармацевтические субстанции, в том числе антибиотики (плюс 64,1 процента) и электронное оборудование для медицинских целей (плюс 49 процентов).

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Добывающая отрасль упала на 1,7 процента — худший результат за два года. В том числе добыча угля сократилась на 8,1 процента, нефти и газа — на 1,6 процента, а металлических руд — на 2,7 процента. Компенсировать проблемы смогли фабрики и заводы обрабатывающего сектора — плюс 2,6 процента.

На фоне экономического кризиса и остановки части производства в апреле, вызванного пандемией коронавируса, промышленность в России должна упасть. Однако оценивать глубину падения аналитики в настоящий момент не берутся.

Ранее Росстат отказался оценивать темпы роста долгов по зарплате перед россиянами по состоянию на 1 апреля, так как в марте два дня, 30-е и 31-е, были объявлены нерабочими. В абсолютном значении суммарная задолженность достигла 2,1 миллиарда рублей, из них 642,4 миллиона пришлись на 2020 год.

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