Выигрышный лотерейный билет четыре месяца лежал на дне дамской сумочки

Жительница австралийского города Сидней четыре месяца хранила выигрышный лотерейный билет на дне своей сумочки и не знала о своем богатстве. Об этом сообщает издание UPI.

Женщина приобрела билет в декабре и положила в сумочку. Она не торопилась проверять, оказался ли он выигрышным, до тех пор, пока не оказалась в режиме самоизоляции.

В понедельник, 20 апреля, она от нечего делать вспомнила про билет, проверила его и узнала, что он сорвал джекпот в 1,7 миллиона австралийских долларов (81,7 миллиона рублей).

Победительница планирует поделиться частью выигрыша с другом, который купил ей билет. «Как потратить оставшиеся деньги, я пока не знаю. Я все еще в шоке, и мне нужно время, чтобы осмыслить это. Сейчас я нахожусь дома в режиме самоизоляции, поэтому у меня будет достаточно времени, чтобы обдумать это. Я знаю, что точно поделюсь выигрышем с семьей», — сказала она.

Ранее сообщалось, что семья из австралийского города Пил сорвала джекпот в лотерею благодаря тому, что 20 лет использовала один и тот же набор чисел. Они использовали одинаковые номера с момента рождения детей.

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