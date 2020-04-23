Российский мегапроект заморозили из-за коронавируса

Российский мегапроект по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом заморозили из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Отмечается, что перенос связан с необходимостью перенаправить расходы на более приоритетные нужды в условиях социально-экономического кризиса из-за коронавируса.

Строительством ВСМ занимается хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль». Проект находится на стадии согласования. Реализовывать его планировали с 2021 по 2024 год.

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Согласно плану, протяженность трассы должна составить 220 километров. Стоимость строительства оценивается в 380 миллиардов рублей.

Проект ВСМ не включен в федеральный план развития магистральной инфраструктуры, но входит в схему территориального планирования в области федерального транспорта.

ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом стала первым мегапроектом в России, реализация которого была отложена из-за пандемии коронавируса.

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