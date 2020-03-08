Правительство Мишустина объяснило отказ от мегапроекта

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью отложено из-за высокой стоимости проекта. Отказ от реализации мегапроекта объяснил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Михаила Мишустина, пишет ТАСС.

«Железную дорогу пока отложили, так как он [проект] имеет большую финансовую емкость, и пока не подтвержден пассажиропоток», — сказал вице-премьер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Вместе с тем, по словам Хуснуллина, автомобильная трасса между Москвой и Казанью обязательно будет построена. Сейчас ведется разработка градостроительной и проектной документации, уточнил чиновник.

В декабре 2018 года о возможной нерентабельности проекта заявил министр финансов, тогдашний первый вице-премьер Антон Силуанов. Окупаемости, по его мнению, не получится достичь даже за счет продления магистрали до Китая, как это предполагалось изначально. В ноябре того же года президент Владимир Путин поручил правительству еще раз проработать проект магистрали.

Проект ВСМ Москва — Казань разработан в 2013 году. Предполагалось, что общий объем инвестиций составит примерно триллион рублей (в дальнейшем сумма выросла до 1,65 триллиона), а строительство займет несколько лет. Однако к его реализации за это время так и не приступили.

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