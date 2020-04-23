Министр забыл выключить микрофон и попался на матерном обсуждении коллеги

Evening Standard / YouTube

Министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон и попался на матерном обсуждении коллеги. Об этом сообщает Sky News.

Министр, обращаясь к кому-то за кадром принялся оскорблять депутата Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун. Так, одна из произнесенных фраз имела смысл «что, черт возьми, с ней происходит?».

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Часть участников конференции при этих словах закрыла руками рот, а некоторые посмеялись. Сама Рэтбоун на тираду в свой адрес никак не отреагировала. Председатель ассамблеи Элин Джонс быстро попросила министра выключить микрофон. Вскоре Гетинг извинился перед Рэтбоун.

Ранее сообщалось, что члены палаты общин парламента Великобритании решили задавать министрам вопросы об их деятельности с помощью видеосвязи в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. При этом в это же время еще около 50 депутатов присутствовали в зале заседаний, соблюдая при этом меры социального дистанцирования.

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