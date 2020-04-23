Ставшая жертвой налетчиков в масках россиянка оказалась похищенной невестой

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержали предполагаемого похитителя 25-летней девушки: как выяснилось, она находилась с ним. Об этом в четверг, 23 апреля, в региональном управлении МВД сообщили РИА Новости.

Подозреваемый — 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При этом весь инцидент был представлен как национальный обряд — похищение невесты. По оперативным данным, в минувшем феврале подозреваемый уже увозил девушку от родственников, а те обращались в полицию. Но позже она отказалась от претензий.

Ранее 23 апреля сообщалось, что в Невском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных налетчиков в медицинских масках похитили девушку и увезли в неизвестном направлении. Инцидент произошел 22 апреля. С заявлением в полицию обратился брат россиянки, который был свидетелем преступления. Один из налетчиков ждал в припаркованной неподалеку машине, а двое других силой усадили девушку в автомобиль и скрылись с места происшествия.

В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Полицейские доставили участников инцидента в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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