К экспедиции по очистке Арктики дистанционно подготовили более 100 волонтеров

Межрегиональная общественная организация «Зеленая Арктика» завершила дистанционное обучение для добровольцев, которые направятся в экспедицию по очистке Арктики. Об этом сообщило издание «Красный Север».

Образовательная программа началась 24 марта, в ней приняли участие 140 активистов в возрасте от 20 до 40 лет из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Белоруссии, Болгарии, Армении и Польши. По результатам программы отберут 35 добровольцев.

Волонтеры совершат экспедиции на острова Белый и Вилькицкий в Карском море. Их также планируют задействовать в комплексном экологическом мониторинге на Ямале и в работах по очистке береговой линии Харасавэйского месторождения.

В феврале вице-премьер Финляндии Нину Васкунлахти заявила, что льды в акватории Северного морского пути могут исчезнуть к 2035-2040 году. Она заявила, что климатическую угрозу несет мазут, и его использование в полярных условиях надо полностью запретить. По словам Васкунлахти, страны должны соблюдать международные соглашения и морские законы.

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