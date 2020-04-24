Группа ГАЗ инвестировала свыше миллиарда рублей в профилактику коронавируса

Группа ГАЗ инвестировала свыше миллиарда рублей в предотвращение распространения коронавируса. На предприятиях проводится огромный комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья сотрудников, внедрением необходимых мер предосторожности на производственных площадках, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в поддержке в период самоизоляции, говорится в сообщении компании.

Профилактика охватывает все возможные процессы на предприятиях группы. Для доставки сотрудников на заводы арендованы автобусы, люди обеспечены средствами личной защиты, в помещениях проводится обеззараживание воздуха, перестроена система работы всех заводских медпунктов и столовых, а для создания дистанции между людьми реорганизованы рабочие места.

На заводах проводится дезинфекция всех поверхностей в помещениях, обрабатываются также и внутризаводские территории специальными аппаратами-распылителями и автомобильной спецтехникой. В частности, на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде обрабатывается территория площадью несколько сотен гектаров.

Работники обеспечиваются масками не только в рабочее время — принято решение выдать всем сотрудникам группы ГАЗ маски на предстоящие майские выходные дни, чтобы они могли их использовать для походов в магазины или социальные учреждения.

Кроме того, при огромной организационной поддержке со стороны рабочих советов, заводских профсоюзов и дилерской сети группа ГАЗ оказывает помощь больницам, социальным учреждениям, маломобильным и пожилым людям. Так, компания организовала закупку 30 аппаратов ИВЛ для больниц и выделяет из закупленных на заводах средств индивидуальной защиты около полумиллиона масок для почти сотни медучреждений, интернатов, реабилитационных центров и других социальных учреждений городов, где работают предприятия группы. Первые 5 тысяч масок были переданы на этой неделе больнице №13 в Нижнем Новгороде.

Незаменимыми помощниками в благотворительной и волонтерской деятельности стали автомобили ГАЗ. Горьковский автозавод совместно с дилерской сетью выделили свыше 200 автомобилей. В 80 регионах РФ они будут помогать в работе волонтерских и благотворительных организаций, которые развозят продукты питания и предметы первой необходимости маломобильным и пожилым людям, больным и всем тем, кто нуждается в помощи в период эпидемии. Первым, кому были переданы машины для перевозки, стал фонд, который опекает семьи с онкобольными детьми.

В начале апреля компания поддержала инициативу рабочих советов и добровольцев по обеспечению продуктовыми наборами одиноких и маломобильных ветеранов — бывших работников предприятий в Нижнем Новгороде и Ярославле, чтобы помочь им безопасно пережить период самоизоляции. Объем продуктовых наборов длительных сроков хранения был рассчитан примерно на месяц. Вторая подобная акция пройдет в преддверии майских праздников.