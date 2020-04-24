Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на совместную работу национальной службы здравоохранения Шотландии и экспертов из университетов Глазго и Эдинбурга.

Согласно данным исследования, мужчины погибают от вируса в среднем на 13 лет раньше ожидаемой продолжительности жизни, в то время как женщины — на 11 лет раньше.

Подобные выводы идут вразрез с распространенным мнением о том, что от коронавируса в основном погибают люди с сопутствующими заболеваниями.

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«В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса», — написал Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

Исследователи отмечают, что среди скончавшихся в результате пандемии не только люди с сопутствующими заболеваниями, но также и молодые и здоровые граждане.

На данный момент в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего около 187 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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