Минздрав Подмосковья поставит больше 200 новых машин скорой помощи

В ближайшее время Минздрав Московской области поставит в медицинские организации для выездных бригад неотложной помощи более 200 новых автомобилей. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Отмечается, что Московская областная станция скорой медицинской помощи является одной из крупнейшей на территории страны и включает в себя 53 подстанции и 80 постов. На данный момент ежедневно на выездах задействовано более 500 бригад скорой медицинской помощи и около 450 бригад неотложной медицинской помощи.

В связи с тем, что в Подмосковье продолжается рост числа случаев заражений коронавирусом, возросла нагрузка на всю систему здравоохранения области. Так, если количество вызовов за 1 квартал 2019 года составляло более 450 тысяч, а за 1 квартал 2020 года более 510 тысяч, то только за первую половину апреля отработаны уже более 150 тысяч вызовов.

У всех бригад скорой помощи есть дополнительные средства индивидуальной защиты – медицинские маски, защитные очки, специальные защитные костюмы, бахилы, перчатки, антисептические и дезинфицирующие средства. На всех подстанциях ведется строгий учет запаса медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты.

Для снижения нагрузки на выездные бригады усилена работа службы неотложной медицинской помощи при поликлиниках. Количество вызовов, переданных на неотложную помощь за прошедшую неделю, возросло на 300 процентов. Администрация Московской областной станции скорой медицинской помощи проводит активную работу по привлечению кадров. Предусмотрены стимулирующие выплаты, участие в региональной программе «Социальная ипотека», доплата за работу с COVID-19 и другие меры социальной поддержки.

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