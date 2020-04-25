Въезд в российский регион ужесточат

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об ужесточении правил въезда в этот российский регион со следующей недели. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Никитин, въезд в область будет разрешен только тем, у кого есть местная прописка или экстренный рабочий пропуск. При этом рабочие пропуска будут приостановлены на выходные. Тех, кто въедет в регион без пропуска, отправят на карантин.

«Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», — добавил губернатор.

Нижегородская область стала одним из первых регионов, которые ввели систему с использованием QR-кодов. В случае если жители хотят покинуть место проживания или переехать, они обязаны оформить заявку. Подтвердить ее можно будет с помощью QR-кода.

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