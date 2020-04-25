В российском регионе с 5 мая введут пропускной режим

В Кемеровской области с 5 мая планируют ввести пропускной режим для контроля за соблюдения жителями Кузбасса режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, пишет ТАСС.
По его словам, это нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Цивилев отметил, что темпы роста распространения инфекции небольшие, но ситуация требует решительных мер. С 5 мая система пропусков будет вводиться поэтапно, отметил глава региона.
По последним данным, в Кемеровской области зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, один умер. Всего в России насчитывается более 74 тысяч случаев заражения. С начала пандемии умер 681 человек, выздоровели 6250.
Пропускная система сейчас действует в Москве и Московской области. 22 апреля мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.