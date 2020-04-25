В российском регионе с 5 мая введут пропускной режим

В Кемеровской области с 5 мая планируют ввести пропускной режим для контроля за соблюдения жителями Кузбасса режима самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, пишет ТАСС.

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По его словам, это нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Цивилев отметил, что темпы роста распространения инфекции небольшие, но ситуация требует решительных мер. С 5 мая система пропусков будет вводиться поэтапно, отметил глава региона.

По последним данным, в Кемеровской области зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом, 11 человек вылечились, один умер. Всего в России насчитывается более 74 тысяч случаев заражения. С начала пандемии умер 681 человек, выздоровели 6250.

Пропускная система сейчас действует в Москве и Московской области. 22 апреля мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России. По мнению столичного градоначальника, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

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