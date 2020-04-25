Зампред московского отдела внешних церковных связей заразился коронавирусом

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке протоиерей Николай Балашов заявил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Балашова, 21 апреля он с рядом других священнослужителей сдали тест на коронавирус. «Результат — положительный, то есть вирус — есть. Наталья Балашова (жена Николая Балашова — прим. Ленты.ру) разделила мою участь и в этом случае», — написал священник.

Балашов добавил, что он вместе с женой чувствует себя удовлетворительно. Также он предложил прихожанам 26 апреля присоединиться к видеоконференции в Zoom, так как храм из-за обнаружения у его клириков коронавируса закрыт, а «все священнослужители его либо больны, либо на карантине».

Ранее в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре под Нижним Новгородом 48 монахинь заразились коронавирусом.

25 апреля число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588. Умер 681 человек, выздоровели — 6 250 человек.

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