Глава минздрава российского региона слегла с сердечным приступом

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская слегла в больницу с сердечным приступом. Об этом сообщает «Дон24».

Как рассказал главврач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, сейчас женщина находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильное.

С начала эпидемии коронавируса Быковская практически все время проводила на работе. За несколько часов до госпитализации она выступала с докладом на оперативном заседании регионального штаба по предотвращению распространения инфекции.

В ноябре 2019 года Быковская стала фигурантом уголовного дела. Чиновница была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 584 случая заражения коронавирусом. Всего в России заболели COVID-19 более 74,6 тысяч человек.

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