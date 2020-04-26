Появились сообщения о летающих низко над Пхеньяном вертолетах и панике в КНДР

В КНДР началась паника: местные жители скупают предметы первой необходимости, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. Сообщения появились в материале The Washington Post, издание ссылается на источники.

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По информации источников издания, жители начали запасаться всем — от стирального порошка до риса, электроники и алкогольных напитков, консервов и сигарет.

Кроме того, сообщается, что в стране прервано железнодорожное сообщение с Китаем.

Подобные сообщения начали появляться после того, как вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она ссылалась на «очень солидный источник». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Как рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов, запасным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира.

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