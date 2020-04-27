Airbus приготовился к банкротству

Из-за пандемии коронавируса компания Airbus приготовилась обанкротиться. Об этом рассказал генеральный директор Гийом Фори. Выдержки из письма сотрудникам концерна приводит Reuters.

«Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании», — констатировал топ-менеджер. По словам Фори, для спасения компании необходимо начать срочное снижение расходов.

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В начале апреля Airbus объявил о планах сократить производство реактивных лайнеров по всему миру. В частности, речь идет о сокращении производства лайнеров семейства А320 до 40 изделий в месяц.

Причиной кризиса в авиационной отрасли стала пандемия коронавируса. Чтобы сдержать распространение болезни по всему миру, введены ограничения на полеты. По мнению авиационных экспертов, в будущем большие пассажирские самолеты и вовсе могут исчезнуть. В частности, гражданская авиация может лишиться двух крупнейших новых лайнеров — Airbus A380 и Boeing 747-400.

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