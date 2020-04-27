Задержание банды грабителей сотрудниками ФСБ попало на видео

Видео: t.me/bazabazon

В Москве сотрудники ФСБ задержали 12 участников банды, которые избивали и грабили людей. Оперативное видео спецоперации в понедельник, 27 апреля, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлены лежащие на полу в квартире подозреваемые. Еще троих задержали на входе. В операции, проведенной в многоэтажном доме в столичном районе Северное Измайлово, принимали участие сотрудники спецподразделения УФСБ по Москве.

Банда состояла из приезжих с Северного Кавказа. Они нападали на улицах на людей, избивали, после чего грабили. На их счету несколько десятков преступлений.

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