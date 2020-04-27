Нижегородцы заработали более 16 миллионов «доброрублей»

Жители Нижегородской области заработали более 16 миллионов «доброрублей» за первые 10 дней работы проекта. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Там напомнили, что бонусы начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома, но не более чем за одну в день. За это действие пользователю дается 10 «доброрублей». Заработанные баллы можно потратить в так называемом «Добромаркете» на предложения партнеров проекта. После окончания режима самоизоляции бонусы можно будет обменять на скидки и билеты спортивных и культурных мероприятий.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил местных жителей за ответственное отношение к самоизоляции. «Отлично, что мы можем их за это поощрить. Бонусные баллы за 10 дней получили более 500 тысяч жителей области. Кроме того, расширяются возможности получения "доброрублей". Бонусы теперь получают волонтеры проекта "МЫ", помогающие нижегородцам оформлять заявки на выход из дома», — сказал он.

Ранее Никитин презентовал проект «Доброрубли» президенту России Владимиру Путину.

В понедельник, 27 апреля, стало известно, что Нижегородская область вошла в список регионов с самыми эффективными мерами борьбы с коронавирусом и его последствиями. Так, регион проводит наиболее действенные мероприятия по поддержке бизнеса и работников.

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