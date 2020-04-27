Девочка засунула под купальник смертоносного осьминога и шокировала мать

В австралийском городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, девочка случайно засунула под купальник ядовитого синекольчатого осьминога и шокировала мать. Видео с моллюском опубликовал таблоид Daily Mail.

24 апреля австралиец, пожелавший остаться анонимным, поделился роликом в соцсетях и рассказал о том, как на его глазах ребенок столкнулся со смертоносным осьминогом. По его словам, маленькая девочка плавала в океане и искала ракушки. «Удачные находки она засовывала под топ своего купальника, — отметил автор видео. — Когда она вышла на берег и вытряхнула ракушки… Оттуда выпал синекольчатый осьминог!»

Очевидец утверждает, что у матери девочки едва не случился сердечный приступ, когда она увидела, в какой опасности был ее ребенок. После того, как австралиец снял ролик, он унес ядовитого моллюска в безлюдную часть пляжа и выпустил на волю.

Синекольчатые осьминоги живут в прибрежных водах Тихого океана от Японии до Австралии. Они обладают довольно агрессивным характером и, будучи потревоженными, нападают на существ любых размеров, в том числе человека. Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну. Она вызывает паралич, остановку дыхания и остановку сердца из-за нехватки кислорода. В настоящее время антидота к их яду не существует.

По данным Daily Mail, несмотря на высокую токсичность синекольчатых осьминогов, за последнее столетие в Австралии зафиксировано всего две смерти по их вине.

Ранее сообщалось, что юная австралийка подарила отцу ракушки в канун Рождества, но сидевшие в них смертоносные осьминоги чуть не убили его своим ядом. Из-за контакта с щупальцами моллюска на ноге мужчины появилась небольшая сыпь, однако его жизни ничего не угрожало.

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