Москвичей призвали отказаться от ремонта в самоизоляции

Начальник отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин призвал москвичей отказаться от проведения ремонтных работ в самоизоляции. Его слова передает «Интерфакс».

Жителям столицы рекомендовали не делать шумный ремонт, поскольку другие граждане могут в это время отдыхать, работать на удаленке или учиться. «Мосжилинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от проведения любых ремонтных работ до окончания режима повышенной готовности», — подчеркнул Кусакин.

Ремонт разрешается проводить в будние дни с 9:00 до 19:00, при этом шумные работы в многоквартирных домах нельзя проводить с 13:00 до 15:00. Предполагается, что в это время могут отдыхать маленькие дети или пожилые люди. В случае нарушения соседями режима тишины граждане имеют право обращаться в полицию.

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