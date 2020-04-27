Борющихся с коронавирусом российских врачей бесплатно отправят отдыхать

Российским врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, предоставят бесплатные поездки в Грецию в качестве поддержки. Об этом генеральный директор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди рассказал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отметил Цандекиди, семьям российских медиков, борющихся с COVID-19, будет доступен бесплатный недельный отдых в гостиницах, расположенных как на островах Греции, так и на материковой части.

«Даты туров будут определяться исходя из текущей ситуации со снятием ограничений на туризм в Греции и России. Как только это станет возможно, 25 семей врачей из Москвы и 25 семей медиков из других регионов России отправятся на бесплатный отдых за счет туроператора», — заявил Цандекиди, отметив, что акция запущена совместно с авиакомпанией Ellinair и сетью отелей BOMO Hotels при участии Cronwell Hotels & Resorts.

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Уточняется, что инициаторами движения в начале апреля стали гостиницы Cronwell Hotels & Resorts, которые предоставили докторам из Греции возможность отдыхать в своих отелях.

«Пандемия — это международная беда. Сеть Cronwell Hotels & Resorts начиналась в России, мы видим, как много сил тратят российские медики на борьбу с инфекцией, и мы хотим, чтобы не только греческие, но и российские врачи смогли приехать вместе со своими семьями в живописные уголки Халкидиков и Пиерии, когда, дай бог, опасность отступит», — прокомментировал это решение председатель Совета директоров и правления Cronwell Hotels & Resorts Дмитрий Колесников.

Вдобавок он выразил надежду на то, что в будущем к акции поддержки медиков присоединятся и другие гостиницы России и мира.

По словам пульмонолога и академика РАМН Александр Карабиненко, российским врачам приходится работать в тяжелых условиях в период борьбы с эпидемией коронавируса. Он уточнил, что медики трудятся по 12 часов без перерывов и вынуждены носить памперсы. Эти обстоятельства Карабиненко описал как жуткие.

Ранее в апреле российские бизнесмены подарили трем врачам в Оренбургской области, которые лечат инфицированных коронавирусом, квартиры. Предприниматели презентовали недвижимость Виталию Приймаку (анестезиолог-реаниматолог), Максиму Коннову (анестезиолог-реаниматолог) и Юлии Приходько (заведующая приемным отделением инфекционной больницы).

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