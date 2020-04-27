Гонщик-чемпион застрелил незнакомца в Лас-Вегасе

Двукратный чемпион гонки «Баха-1000» Би-Джей Болдуин застрелил незнакомца в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал Racer.com.

ЧП произошло 22 апреля на парковке бургерной, где Болдуин ужинал в машине со своей девушкой. По информации источника, к автомобилю гонщика приблизились двое неизвестных, после чего между ними и Болдуином завязался конфликт. Стрельбу начал один из незнакомцев, он же и был убит Болдуином из пистолета.

Уточняется, что у гонщика было разрешение на ношение оружия. Он сотрудничает с полицией по этому делу. Следователи уже признали, что Болдуин действовал в целях самообороны.

«Баха-1000» — гонка по сложной пересеченной местности, проходящая в течение трех дней. Она проводится в Мексике.

Ранее 27 апреля появилась информация о том, что защитник американской баскетбольной студенческой команды «Талейн Грин Вейв» Тешон Хайтауэр обвиняется в убийстве 24-летнего Деванте Энтони Лонга, совершенном 8 апреля в Стокбридже (штат Джорджия). Спортсмена уже арестовали.

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