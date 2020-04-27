Популярный курорт заплатит туристам за посещение после пандемии коронавируса

Популярный среди туристов итальянский курорт решил заплатить путешественникам за посещение после пандемии коронавируса. Об этом сообщает News.com.au.
К новой стратегии привлечения гостей решили прибегнуть власти южного острова Сицилия. Так, чтобы восстановить туристический поток, итальянцы пообещали гостям оплатить половину стоимости авиабилетов, ночь проживания в отеле и посещение музеев.
Уточняется, что для финансирования новой схемы правительство страны планирует выделить 50 миллионов евро, а потери государства из-за коронавируса с марта составили миллиард евро.
Ранее посольство Италии в Москве опровергло опубликованные российскими СМИ слова министра культуры и туризма страны Дарио Франческини о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции государство закроет границы до конца 2020 года. В посольстве заявили, что такой вопрос ранее не решался, и о закрытии границ никто не говорил.