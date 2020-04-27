Италия опровергла информацию о закрытии границ до конца года из-за коронавируса

В посольстве Италии в Москве опровергли информацию о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции страна закроет границы до конца нынешнего года. Об этом в понедельник, 27 апреля, ТАСС рассказали в диппредставительстве.

В посольстве заявили, что такой вопрос ранее не решался, и о закрытии границ никто не говорил. Такое опровержение пришлось сделать из-за того, что во многих российских СМИ со ссылкой на итальянские власти говорилось о возможном закрытии страны на карантин, отметили в посольстве.

По информации агентства, в интервью газете La Repubblica от 25 апреля министр культурного достояния, культурной деятельности и туризма Дарио Франческини рассказал, что такие меры зависят от сложившихся обстоятельств с коронавирусной инфекцией. По его словам, пока сложно планировать возобновление туристического потока в Италии, ввиду чего решено привлекать собственных граждан к изучению истории и культуры страны.

Уточняется также, что Италия хочет, чтобы в страну приезжали туристы из других государств, но пока это проблематично и небезопасно. Кроме того, в посольстве отметили, что «россияне всегда относились к ней [Италии] с большой любовью, традиционно выбирая именно ее для поездки на отдых». Власти страны пытаются решить вопрос с распространением коронавируса как можно скорее.

По состоянию на 27 апреля всего известно о 2 971 669 инфицированных COVID-19 по всему миру. Прирост числа заболевших за сутки составил более 180,6 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 206 549, еще 865 тысяч пациентов выздоровели.

В Италии насчитывается 197 675 случаев заражения коронавирусом: из этого числа выздоровевших — 64 928, умерших — 26 644.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



