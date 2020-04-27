Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Замглавы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак был задержан за нападение на сотрудника полиции, сообщают «Українські Новини».

Инцидент случился вечером в воскресенье, 26 апреля. Патрульные остановили автомобиль Mercedes, ехавший без включенных фар. За рулем находилась депутат городского совета Людмила Костенко, она отказалась проходить тест на алкоголь. Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского. Стража правопорядка госпитализировали, а машину забрали на штрафстоянку.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, как только узнал о случившемся, «принял решение» в отношении Слончака, о чем объявит в понедельник.

В начале марта в Херсонской области глава региона Юрий Гусев уволил чиновников, попавших в скандал. Они оказались причастны к организации праздничного концерта в честь 8 Марта, в ходе которого исполнялись эротические танцы.

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