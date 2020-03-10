Украинских чиновников уволили из-за организации праздника с эротическими танцами

Глава Херсонской области Украины Юрий Гусев уволил чиновников, причастных к организации праздничного концерта к 8 марта, в ходе которого исполнялись эротические танцы. Об этом сообщает «112 Украина».

Гусев сообщил об увольнении руководителя аппарата областной государственной администрации и отстранении руководства управления культуры, молодежи и спорта, которое обеспечивало проведение мероприятия.

Кроме того, он направил в офис президента Украины письмо-согласование об увольнении своей заместительницы. Решение об увольнении руководства управления культуры, молодежи и спорта он пообещал принять до конца недели. По закону все уволенные лица смогут снова занимать государственные должности.

Ранее Гусев заявил, что не присутствовал на выступлении, но обязательно пресек бы его, если бы находился в зале. Чиновник пообещал принять «соответствующие кадровые решения».

Видео с танцами в обладминистрации опубликовала на своей странице в Facebook местная активистка Марина Хромик. На нем видно, как девушки в коротких юбках и чулках танцуют эротический танец под песню «Жареный кабанчик» в исполнении местной группы «Степ».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



