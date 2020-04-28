Женщину оскорбили в сети из-за ресниц в виде трупов пауков

Кудрявые накладные ресницы, созданные датской визажисткой Софи Питерсен (Sofie Petersen), возмутили пользователей сети. На размещенные в Reddit кадры обратили внимание журналисты издания Mirror.

На опубликованном коллаже совмещены два снимка, на каждом из которых изображен глаз женщины. На одном снимке он закрыт, а на другом — открыт. Поверх своих ресниц визажистка наклеила накладные — в виде мелких кудрей.

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Дизайн ресниц привел юзеров в недоумение, и они принялись оскорблять работу визажистки. «Все, что я могу сказать — какого черта?», «Миллионы лет эволюции прошли даром», «Эти ресницы выглядят как трупы пауков», «Просто отвратительно», «Как это развидеть?» — возмущались они.

В одном из своих интервью Питерсен пояснила, что конечная цель ее работ — производить впечатление на людей. При этом, по словам мастера, ее не волнует, будет реакция положительная или отрицательная.

В апреле пользовательница платформы Reddit с никнеймом curtaincup поделилась фотографией своих разноцветных от природы ресниц и прославилась в сети. На публикации видно, что ресницы на правом глазу имеют светлый оттенок, а на левом — темный. Другие юзеры восхитились неординарностью девушки. «Очень круто! Ты выиграла уникальную и очень красивую особенность!» — писали ей в комментариях.

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