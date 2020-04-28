Самбурскую раскритиковали за высмеивание жертв домашнего насилия

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская в Instagram-сторис рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. При этом она отказалась сказать, от кого именно «огребла», потому что не хочет «хайпиться на этом».

«Спасибо, что нос не сломал», — отметила Самбурская, не уточнив, из-за чего произошел конфликт. Телеведущая в слезах дала совет другим женщинам: «Если есть вариант свалить от абьюзера — валите!» Кроме того, она призвала их «врубать силушку богатырскую». Самбурская также поделилась мнением о том, что «некоторые мальчики» самоутверждаются за счет насилия, хотя на самом деле они слабее девочек. «К счастью, я не жертва. Если возникла такая ситуация, нужно собираться и уходить», — подчеркнула она.

Многие пользователи Twitter раскритиковали Самбурскую и посчитали, что она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их. «Это спектакль», — написала одна пользовательница. Кроме того, юзеры обратили внимание на «показушность» рыданий телеведущей.

Актриса была одной из тех, кто поддержал ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко в скандале, который возник из-за ее слов о домашнем насилии. Самбурская заявила в Instagram, что резко осуждает мужчин, которые бьют женщин, в то же время признала, что иногда жены сами провоцируют мужей на «подзатыльник». Это Самбурская отказалась считать насилием.

Тодоренко в интервью Peopletalk заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позднее она извинилась за свои слова. Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв.

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