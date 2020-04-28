В Госдуме опровергли смерть Ким Чен Ына

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев опроверг информацию о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и сказал, что он продолжает работать. Его слова приводит ТАСС во вторник, 28 апреля.

«Я разговаривал с ними [представителями КНДР] сегодня, мы каждый день на связи. (...) Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление. Человек работает, те вещи, которые пишут, — мне кажется, это [некорректно]», — сказал Тайсаев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля также нет официальной информации о здоровье или смерти Ким Чен Ына. Руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета Федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко также заявил, что с лидером КНДР все в порядке и «он бы проинформировал» в случае проблем со здоровьем.

Политик не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о его возможной болезни.

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