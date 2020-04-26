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В Госдуме отреагировали на данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

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Казбек Тайсаев
Казбек Тайсаев
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал данные об ухудшении здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и призвал не торопиться с выводами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам депутата, недавно он встретился с новым послом КНДР в России и затронул новостные темы о плохом самочувствии северокорейского лидера. Подтверждения сообщениям он не получил.

Тайсаев обратил внимание, что в СМИ часто появляется подобная информация о руководителе КНДР. Он выразил свою уверенность в том, что у Ким Чен Ына все нормально, и пожелал ему здоровья.

Депутат Госдумы также подтвердил направление от имени КПРФ телеграммы в честь годовщины встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, о принятии которой сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Спекуляции по поводу здоровья лидера Северной Кореи начались после того, как он не пришел на празднование дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся. Появлялись сообщения и о смерти Ким Чен Ына.

26 апреля государственные СМИ Северной Кореи рассказали об активности лидера республики Ким Чен Ына на фоне сообщений о его болезни и смерти. Радиостанция КНДР сообщила, что он поблагодарил рабочих и сотрудников, которые помогали в создании города Самчжиён. Однако каким именно образом это было сделано, не уточняется.

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