Появилась опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Из-за пандемии коронавируса появилась опасность отказа ряда стран поставлять в Россию лекарства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В докладе говорится, что в России сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур, и прочего сырья для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли. Также отмечается, что коронавирус может стать причиной временного ухудшения показателей здоровья населения из-за отмены профилактических мероприятий и сокращения объемов оказания плановой медицинской помощи.

28 апреля Минздрав изменил рекомендации по лечению коронавируса и расширил список возможных к назначению взрослым лекарств с девяти до 13.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов уточнил, что работа над вакциной ведется в двух направлениях. Первый тип будет действовать непосредственно на сам вирус, второй — предотвращать тяжелое течение заболевания.

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