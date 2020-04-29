Спикер парламента Эстонии назвал «Бессмертный полк» символом репрессий

Спикер парламента Эстонии (рийгикогу) Хенн Пыллуаас назвал акцию «Бессмертный полк» символом репрессий. Об этом сообщает Delfi.

«Конечно же, отмечающим 9 Мая известно, что для эстонцев это означает 50 лет притеснений и оккупации, а отлитый из бронзы солдат Красной армии и так называемый "Бессмертный полк" для нас олицетворяют захватчиков, разорителей, являются символом репрессий и убийств», — заявил Пыллуаас.

При этом он назвал запрет георгиевских лент борьбой с ветряными мельницами, от которой будет мало пользы. «Несмотря на попытки Кремля подделать и изменить историю, правда всегда выходит наружу», — уверен спикер.

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Пыллуаас призвал «активно опровергать вранье» Москвы как на местном, эстонском, так и на мировом уровне. «Как это, например, сделал недавно рийгикогу, когда Россия обвинила Польшу в развязывании Второй мировой войны», — добавил он.

В январе сейм Латвии принял специальное заявление, в котором обвинил Москву в искажении истории Второй мировой войны. Депутаты утверждают, что российские чиновники отрицают оккупацию республики и преуменьшают роль пакта Молотова-Риббентропа. Сейм заявил, что окончание Второй мировой войны не принесло странам Центральной и Восточной Европы освобождения, поскольку, в отличие от западноевропейских государств, они были оккупированы СССР.

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