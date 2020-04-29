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Обвинившая Венедиктова в домогательствах назвала его извинения издевательскими

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Анна Ведута
Анна Ведута
Фото: @annaveduta

Бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в Twitter оценила реакцию главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого она ранее обвинила в домогательствах. В частности, она заявила, что не нуждается в извинениях журналиста, и назвала их издевательскими.

Ведута также заявила, что произошедшее в 2012 году ее не мучает. Также она ответила на вопрос о том, почему рассказала об инциденте. «Потому что кто-то должен был наконец это сказать вслух. Я не первая и не последняя — подобные вещи происходили со многими, все молчали», — сказала она.

Ранее Венедиктов извинился перед Ведутой за то, что она чувствует себя некомфортно «из-за того, как ей представлялось это». При этом он отказался признать, что приставал к ней.

Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции.

В конце поездки остались Ведута, Венедиктов и водитель автомобиля. По словам Ведуты, она сидела с главредом на заднем сиденье машины, когда Венедиктов придвинулся к ней, обнимал и трогал за бедра. Она попросила его прекратить, однако Венедиктов, по ее словам, настоял на том, чтобы проводить ее до двери квартиры. «Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», — описала произошедшее Ведута.

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