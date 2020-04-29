Названо число тяжелых случаев среди зараженных коронавирусом в России

Тяжелые случаи составляют около пяти процентов от общего числа зараженных коронавирусом в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Глава ведомства также отметила, что за два инкубационных периода во время самоизоляции в стране значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19.

В России общее число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии приблизилось к 100 тысячам. Только за последние сутки в стране выявили 5841 новый случай в 82 регионах России. Большинство зараженных — в Москве (2220), Московской области (686) и Санкт-Петербурге (290). За последние сутки скончались 108 человек, выздоровели — 1830. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 99 399.

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