Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Двойное убийство в армянском городе Гавар спровоцировало массовые беспорядки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации местных СМИ, сначала в результате перестрелки были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были доставлены в больницу.

Инцидент вызвал в округе большой резонанс, из столицы в Гавар были направлены дополнительные силы полиции под руководством начальника полиции Армении Армана Саркисяна.

Позднее родственники и друзья одного из убитых — всего около 500 человек — ворвались в больничную палату, где лежали раненые, перерезали им горло и ушли. Стоявшие в оцеплении в входа в медицинское учреждение стражи порядка не сумели остановить напавших.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!