Заразившийся коронавирусом украинец напился и гулял по городу

В украинском городе Тернополь заразившийся коронавирусом пациент напился, покинул место самоизоляции и гулял по городу. Об этом сообщает портал «За Збручем» со ссылкой на представителей полиции.

То, что пьяный пациент сбежал из места амбулаторного лечения и ходил по улицам, подтвердили три человека. Правоохранительные органы ищут видеоподтверждение данного факта. На нарушителя составят административный протокол.

В Тернополе выписали 33 протокола за нарушения правил карантина. Полиция отмечает, что в городе увеличилось количество разбоев и краж. Есть немало фактов того, что граждане находились в общественных местах в нетрезвом виде без средств индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 9866 человек. Тернопольская область находится на четвертом месте среди регионов по количеству зараженных: вирус был выявлен у 708 жителей. Карантинный режим в стране продлили до 11 мая.

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