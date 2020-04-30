В Кремле прокомментировали сроки возобновления международного авиасообщения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки возобновления международного авиасообщения в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

По словам Пескова, конкретных прогнозов на данный момент нет. «Мы с вами можем прогнозировать все, что угодно, но четкого понимания нет ни у кого», — сказал Песков.

Ранее в апреле были раскрыты сроки возвращения иностранных туристов в Россию. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, пандемия коронавируса уже сорвала летний сезон, потому ждать притока иностранцев стоит только к следующему году.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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