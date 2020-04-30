Польше предрекли авторитарное будущее

В будущем Польша может превратиться в авторитарное государство, предрекла председатель Верховного суда страны Малгожата Герсдорф (Małgorzata Gersdorf). Ее слова приводит BBC News.

Как отметила Герсдорф, политика правящей партии «Право и справедливость» все больше усиливает в стране авторитарные тенденции. Судья подчеркнула, что пока говорить об установлении в Польше полноценного авторитарного режима рано, однако уже в ближайшее время вся власть в стране может сосредоточиться в руках одного человека.

По информации издания, Герсдорф приняла решение уйти с поста председателя Верховного суда после шести лет на этой должности. До этого она и ее коллеги столкнулись с критикой со стороны правящей партии и президента Анджея Дуды, которые обвинили судей в том, что те представляют собой «привилегированную и коррумпированную касту» и защищают исключительно личные интересы, а не интересы граждан страны.

Пока из-за действующих в Польше ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса Верховному суду не удалось провести общее собрание, чтобы назначить преемника Герсдорф. Однако, отмечает BBC News, существует вероятность того, что правящая партия попытается в скором времени пролоббировать назначение на эту должность своего ставленника, тем самым упрочив контроль над судебной ветвью власти в стране.

Ранее в апреле Европарламент раскритиковал действия польских властей, обвинив в пренебрежении европейскими и демократическими ценностями на фоне пандемии коронавируса. Недовольство европейских чиновников, в частности, вызвало стремление действующего президента Польши провести назначенные в стране на 10 мая выборы, несмотря на серьезную ситуацию с распространением инфекции.

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