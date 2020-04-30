Кокаин наводнил Европу вопреки закрытию границ из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC), передает Reuters.

«Судя по тому, как много партий кокаина, превышающих обычные, мы конфисковали в последнее время, Европу наводнили наркотиками еще до введения карантинных мер», — предположил старший сотрудник UNODC Боб Ван Ден Берге.

В основном наркотики доставляют из стран Латинской Америки: партии прячут, например, в ящиках с овощами и фруктами. Правоохранители называют это «гениальным шагом», поскольку ЕС почти никак не ограничил импорт продовольствия из латиноамериканских стран.

Некоторые специалисты отмечают, что закрытие границ вообще не повлияло на наркотрафик в Европу: за первые три месяца 2020-го UNODC конфисковало 17,5 тонны кокаина. Это на 20 процентов больше, чем за тот же период в 2019 году.

24 апреля издание The Brussels Times писало, что в 2019-м через порт бельгийского Антверпена прошло около половины всего объем кокаина, который привозили в Европу. Всего за год там перехватили 77 тонн наркотика.

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