Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

Джатдоев скончался в возрасте 57 лет. О причинах его смерти не сообщается.

«Достойный человек, отличный управленец, надежный товарищ и соратник, верный друг. Он очень много сделал для краевого центра, его уход — это невосполнимая утрата для города», — написал Владимиров.

Андрей Джатдоев возглавлял Ставрополь с октября 2016 года. Он также являлся членом партии Единая Россия и входил в состав Президиума регионального политического совета партии. В 2019 году был удостоен звания «Герой труда Ставрополья».

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