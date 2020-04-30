Российский вирусолог усомнился в выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Профессор кафедры вирусологии Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Алексей Аграновский усомнился в том, что Московская область вышла на плато по числу случаев заражения коронавирусом. Говорить об этом пока рано, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг, 30 апреля.

Он отметил, что для выхода на плато необходимо, чтобы «в каждый следующий день количество заразившихся было не больше, чем в предыдущий день», тогда как данные по числу новых случаев заражения в Московской области показывают обратное. «Пока что есть небольшой рост. Возможно, мы приближаемся к плато, но каждый день дает более точные сведения», — сказал Аграновский.

Кроме того, по словам вирусолога, выход на плато не говорит об окончании эпидемии. Он подчеркнул, что «это просто хороший признак», который может намекать на необходимость снятия наиболее жестких ограничительных мер.

Также Аграновский заявил о бесполезности дезинфекции улиц в Подмосковье, поскольку, по его словам, «никто не лижет мостовые». Он подчеркнул, что для профилактики распространения коронавируса лучше максимально ограничить встречи с друзьями и близкими. «Потому что плато — это значит, что стремительный рост прекратился, но это не значит, что не будут новые заболевшие выявляться», — предупредил вирусолог.

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Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, комментируя оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с коронавирусом в России, также отметил, что выхода на плато к 1 мая «точно не будет».

Вместе с тем 29 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье уже вышло на плато по числу случаев заражения коронавирусом. Он уточнил, что рост числа заражений составляет 5-7 процентов, этот показатель будет держаться некоторое время, после чего продолжится снижение.

По состоянию на 30 апреля в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. За все время с начала эпидемии умерли 1073 пациента с коронавирусом, 11 619 человек выздоровели.

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